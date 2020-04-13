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Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu

İstanbul Taksim'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağının devam ettiği bir vakitte, tarihi meydan bir kediyle fareye kaldı.

13.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:25
Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu
İstanbul Taksim 'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağının devam ettiği bir vakitte, tarihi meydan bir kediyle fareye kaldı. Tom Jerry çizgi filmini aratmayan kendiyle farenin kavgası yüzlerde tebessüm oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçtiğimiz cuma günü başlayan ve 48 saat devam eden sokağa çıkma yasağı ile birlikte tarihi Taksim'de Meydanı bir kediyle fareye kaldı. Vatandaşların olmadığı bir vakitte peşine takılan kediye sinirlenen fare, önce durdu ardından zıplayarak kediye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kedi ise ilerleyen fareyi takip etmeye devam etti. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tom Jerry çizgi filmi aratmayan görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Kedi ve fare uzun süre kapıştıktan sonra kavgaları sonra erdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Taksim, Güncel
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