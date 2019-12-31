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Taksim'de yılbaşı hareketliliği

YENİ yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı.

31.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:33 Taksim'de yılbaşı hareketliliği
YENİ yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Bürosuna bağlı ekipler denetimlerde bulundu. Yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Ayten Yavuz, "Yılbaşını İstiklal Caddesinde geçirmeyi düşünüyoruz. Bir kafeye gideceğiz. Canlı müzik falan. Mutluluk, sağlık huzur ve neşe dolu bir yıl diliyorum. Almanya'dan geliyorum" şeklinde konuşurken, Bahar Gündüz, "Yılbaşını 'de, Ortaköy'de daha sonra evde geçireceğim. Kuzenlerim yurt dışından geldi onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Yeni yılda herkes iççin huzur sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. 


- İstanbul

İstiklal Caddesi, Yılbaşı, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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