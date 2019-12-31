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Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

31.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:18
Yeni yıla 'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrildi.
Polis, ayrıca, meydana açılan tüm sokaklarda arama noktaları oluşturdu. Ekipler, vatandaşları ve turistleri üstlerini aradıktan sonra meydana alıyor. Taksim Metrosu'ndan meydana geçen kişiler üzerinde de arama yapılıyor.
Özel harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.
Ekipler, şüpheli görülen kişiler üzerinde GBT sorgulaması gerçekleştiriyor.
Atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev alıyor. Bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.
Polis helikopteri zaman zaman Taksim Meydanı ve çevresini havadan kontrol ediyor.
İtfaiye ekipleri de meydan ve çevresinde hazır bekliyor.
Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

İstiklal Caddesi, Taksim, Huzur, Güncel

Kaynak: AA


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