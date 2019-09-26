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Taksim'de zabıtadan dilenci operasyonu

Taksim'de zabıtadan dilenci operasyonuİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Beyoğlu'nun belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

26.09.2019 10:02
Taksim'de zabıtadan dilenci operasyonu
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Beyoğlu'nun belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Taksim meydanında yapılan operasyonda 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu çocukların turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı iddia edilen kadınları takibe aldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu belirlenen 6 Kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadınlara kabahatler kanuna göre 153 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Taksim'de zabıtadan dilenci operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Zabıta, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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