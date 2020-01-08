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İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı

İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'ndeki bir kebapçıda, cinsel içerikli film oynatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan dükkan sahipleri menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini belirtti.

08.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:06 İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı

'un en kalabalık yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'ndeki bir kebapçının menülerini gösterdiği dijital ekranda müstehcen film oynatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan dükkan sahipleri 'menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini' belirtti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İstanbul'da her gün binlerce insanın geçtiği Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi, ilginç bir ana sahne oldu. Tarihi Halep Pasajı bitişiğindeki kebapçının caddeye bakan ekranında bir süre müstehcen film oynadı.

Söz konusu ekranı fark eden bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydederken durumu fark edenlerin şaşkınlık yaşadığı görüldü.

RESTORAN YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Habertürk'ün ulaştığı bir restoran yetkilisi menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini, olayın yaşandığı sırada söz konusu filmin restoran içinde izlenmesinin söz konusu olmadığını, videonun otomatik açıldığını söyledi.

Görüntünün ekranda 2 dakika kadar kaldığını belirten yetkili, uyarı üzerine bilgisayarı kapattıklarını belirterek, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına tepki gösterdi.


İstiklal Caddesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

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