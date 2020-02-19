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TAKSİM'DEKİ ÇADIR SÖKÜLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kaldırılma kararı sonrası sökülmesine başlandı.

19.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:18TAKSİM'DEKİ ÇADIR SÖKÜLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kaldırılma kararı sonrası sökülmesine başlandı.

2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin, Taksim Meydanı'nda açtığı sergi platformunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının kaldırılmasına karar verdi. Karar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının sökülmesine bu akşam başlandı. Yine kaldırılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ye ait Taksim Geçici Sergi Platformu'nda ise müzikal bir konser veriliyor.

Görüntü dökümü:

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-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının sökülmesi

-(İBB)'nin yaptırdığı Taksim Geçici Sergi Platformu

-Platformda verilen müzikal konser

-Platformdaki vatandaşlar

-Konseri izleyenler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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