Taksim'deki Caminin Betonarmesi Bitti, İnce İşçilik Başladı"

Taksim
'deki caminin betonarme kısmı tamamlanarak ince işçiliği başladı.
Temeli 17 Şubat'ta 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman
imzası taşıyan caminin yapımı devam ediyor.
Caminin inşaatında incelemede bulunan Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin inşaatının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Caminin Taksim Meydanı'nda bir mimari eser olarak kendisini hissettirdiğini vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:
"Caminin tamamı 15 bin metrekareden oluşuyor. İnşaatta betonarme bitti ve ince işçiliğe başlandı. Öncelikle ilk etabı betonarme olan kubbeni üstüne konstrüksiyon geldi. Konstrüksiyon üstüne de titanyum kaplamanın imalatı başlandı. Dış çatı örtüldüğünde suya karşı da dayanıklı olacağı için sıvası, kaplaması, kalem işlerine sıra gelecek. Hepsinin projeleri tamamlandı. Caminin hızlı bir şekilde bitmesini istiyoruz ama ilk hedef biten bir bölümü ibadete açmak." Belediye Başkanı Demircan
, yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini sözlerine ekledi.