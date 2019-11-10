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TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NDA ATATÜRK ANMASI

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:40TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NDA ATATÜRK ANMASI

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde 'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve AFAD temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada çevrede çok sayıda vatandaş toplandı. Saatlerin 09.05'i göstermesi ve sirenin çalmasıyla Taksim'de hayat durdu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan görüntüler

-Protokolun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada görüntüler

-Genel ve detay


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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