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Taksim'deki cumhuriyet anıtı'nda atatürk anması

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:00
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde 'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve AFAD temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada çevrede çok sayıda vatandaş toplandı. Saatlerin 09.05'i göstermesi ve sirenin çalmasıyla Taksim'de hayat durdu.
Taksim'deki cumhuriyet anıtı'nda atatürk anması

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Anıtı, Ekrem İmamoğlu, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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