Haberler » Güncel » Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haber

Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

30.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:36 Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı genç kızların rüzgardan korunmak için birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü.

Taksim Meydanı'nda etkisini artıran şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgara karşı koyamayan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Şiddetli lodos bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yürümekte güçlük çeken genç kızların birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü. Bir vatandaş ise rüzgar nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki ağaçların ve yılbaşı için konulan süslerin savrulmasını cep telefonu ile görüntüledi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'e getirildi - Haber
14:43   FLAŞ - Haber
14:42   FLAŞ - Haber
14:42   İzmir'in dağları karla kaplandı - Haber
14:42   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:50:11