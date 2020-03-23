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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma...

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi.

23.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:10
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma...
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının tekrar hastaneye götürülmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Taksim, Polis, 3. Sayfa

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