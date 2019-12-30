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TAKSİM GEZİ PARKI'NDAKİ BİR AĞAÇ DEVRİLDİ

Ersan SAN / İSTANBUL DHATaksim Gezi Parkı'ndaki bir ağaç fırtınanın etkisiyle yola devrildi.

30.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:44 TAKSİM GEZİ PARKI'NDAKİ BİR AĞAÇ DEVRİLDİ

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Taksim Gezi Parkı'ndaki bir ağaç fırtınanın etkisiyle yola devrildi. 

Gezi Parkı'nın Mete Caddesi'ne bakan tarafındaki bir ağaç, fırtınanın etkisiyle yola devrildi. O sırada yoldan bir aracın veya yayanın geçmemesi olası kazanın önüne geçti.  Caddede bir süre trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacı sürükleyerek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü:

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaç

-Polis ekiplerinin ağacı sürükleyerek kaldırması

 



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Kaynak: DHA

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