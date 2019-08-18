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TAKSİM'İ KARIŞTIRAN KAVGA
18.08.2019 17:06
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Kaynak: DHA
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi
Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu
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