Taksim İlkyardım Hastanesi’nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yurt dışından gelen, çevresinde Kovid-19 vakasına rastlanan ya da virüs belirtileri gösteren herkes hastanelerde karantina altına alınıyor.

Taksim 'de ise polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Simitçi tezgâhının arkasında bir alanda tutulan genç kadına polis ekipleri ilk etapta müdahale etmedi. Olay yerine tam donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerini giyerek genç kızı ambulansa bindirdi.

BEKLEDİĞİ ALANDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPTI

Genç kız ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Olayın ardından belediye ekipleri genç kızın bekletildiği alanda dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :