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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öğrenilen kadın, hastaneden kaçtı. Polis ekiplerini alarma geçiren kadın, kısa sürede yakalandı.

23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yurt dışından gelen, çevresinde Kovid-19 vakasına rastlanan ya da virüs belirtileri gösteren herkes hastanelerde karantina altına alınıyor.

Taksim 'de ise polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Simitçi tezgâhının arkasında bir alanda tutulan genç kadına polis ekipleri ilk etapta müdahale etmedi. Olay yerine tam donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerini giyerek genç kızı ambulansa bindirdi.

BEKLEDİĞİ ALANDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPTI

Genç kız ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Olayın ardından belediye ekipleri genç kızın bekletildiği alanda dezenfekte çalışması yaptı.

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Taksim İlkyardım Hastanesi’nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Etiketler : Taksim, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (20)
AC:böyleleri için vur emri verilsin
Cevap Yaz 0 0
TT:Gec kalmadan sokaga cikma yasagina gecmemiz lazim bu millet söz dinlemiyor
Cevap Yaz 0 0
HAMİT:Böyle davrananlara virüs bulaşmış ise bende oldu herkese bulaşsın mantığıyla hareket ederler. Yakalandığı anda tek kişilik hücreye kapatılıp gerekirse hiç bir tedavi uygulanmamalı.
Cevap Yaz 0 2
TOPLUM SAĞLIĞI SÖZ KONUSU:Hapis cezası verilsin
Cevap Yaz 0 6
KESKİN:TEDAVİDEN KAÇSAN NEYERE MEZARA KADAR YOLUN VAR BİRDE BAŞKALARINA BULAŞTIRACAN SAYGISIZ KADIN, TÜRKİYEYE ALDIKLARI KABAHAT SENİN GİBİLERİNİ.
Cevap Yaz 0 11
BEYİN BEDAVA:yurtdışına çıkıp koronayı ülkeye getirenler mutlu musunuz şimdi
Cevap Yaz 2 41
EDO:BİRDE BU ÖKÜZLERLE UĞRAŞIYORUZ
Cevap Yaz 0 31
YETER ARTIK:Kusura bakmayın ama bir de bu mallar var! Ya kendin kendi tedavi olmama hakkını kullanabilirsin gidip evinde geberebilirsin! ama kimseye bulaştırmaya hakkın YOK! birkaç saate alırsın soluğu acilde solunum sıkıntısıyla ve en az 100 kişiye bulaştırmış olarak!
Cevap Yaz 0 21
ALPER:Ver 5000 lira ceza 1 ay hapis
Cevap Yaz 0 16
GURBETCİ:Boylelerine hapis cezasi vereceksin bile bile millete hastalik yaymaktan.
Cevap Yaz 0 15

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