20 Kasım 2018, 09:31
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Taksim'in Göbeğindeki Portakal Ağacı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Taksim'in göbeğindeki portakal ağacı görenleri şaşkına çevirdiİSTANBUL - İstiklal'de Hüseyin Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan portakal ağacı, görenleri şaşkına çevirdi.

Taksim'in göbeğindeki portakal ağacı görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL - İstiklal'de Hüseyin Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan portakal ağacı, görenleri şaşkına çevirdi.
Taksim'de İstiklal Caddesi'nin göbeğindeki portakal ağacı görenleri şaşkına çevirdi. Hüseyin Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan portakal ağacını gören vatandaşların şaşkınlığı kameralara yansıdı. Portakal ağacı ilgisini çeken Ahmet Orakçe ise, " Beyoğlu'nda olmaz diyorlar ama Taksim'in ortasında oluyor işte. Çok güzel bir şey. Tadına baktım, çok ekşi bir tadı var" şeklinde konuştu. Taksim
20 Kasım 2018 Salı 09:31