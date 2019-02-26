Taksim'in Yükselen Değeri:Nova Plaza Otel

Nova Plaza Otel genel koordinatörüBatuhan Aydoğdu, "2016 yılında Taksim- Talimhane bölgesinde ilk oteli açarak sektöre giriş yaptık. 2017 yılında 2 otel daha açtık. 2018 yılında da zincirin son oteli olan kristal otelini nisan ayında hizmete geçirmiş bulunuyoruz. Şu an 4 otelle yolumuza devam ediyoruz ve Türk turizmine katkı sağlamanın hedefindeyiz." dedi.

"2019 TURİZM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Batuhan Aydoğdu, "Misafirlerimize en üst düzeyde konfor sağlamak amacıyla spa, havuz, Türk hamamı, şehir içi ve şehirler arası turlar bizim sunduğumuz hizmet yelpazesinde bulunuyor. 2019 yılında pazarında daha iyi olmasını bekliyoruz geçtiğimiz yıllara göre. Avrupalı turist sayısının yükseldiğini şu an rezervasyonlarımızda görüyoruz. 2019 son 5 yılın en iyisi olacak biz öyle ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Aydoğdu, "Hizmet sektöründe olduğumuz için çok fazla sorun oluyor. Am biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz ve güler yüzlü olarak bunları rahatlıkla aşıyoruz. Biz grup oteli olduğumuz için bölgede en fazla oda sayısına sahip oteliz. Ayrıca sunduğumuz hizmetin kalitesi de çok üst seviyede. Bu da bizi rakiplerimizden bir adım öne çıkarıyor." şeklinde konuştu.

BÜYÜME PLANLARI TAM GAZ SÜRÜYOR

Batuhan Aydoğdu, "Nova Plaza Otel 4 otelinde 130 çalışanıyla dünyadan gelen tüm konuklara en üst düzey hizmeti sunuyor.Yönetim olarak büyümek için yaptığımız planlamalarda Taksim bölgesinde bir otel ya dayeni havalimanı yakınlarında bir otel olabilir. Projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Biz iç pazarda değilde daha çok Orta Doğu, Avrupa ve Asya pazarında hakim olmak istiyoruz." sözlerine yerverdi.