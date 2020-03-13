Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı
Tüm Türkiye'de Korona virüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Tüm Türkiye 'de Korona virüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim 'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.
Türkiye'de Korona virüs vak'ası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Korona virüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan hasırlarda namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Korona virüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü. - İSTANBUL
Türkiye'de Korona virüs vak'ası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Korona virüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan hasırlarda namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Korona virüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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