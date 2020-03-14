Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı
Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı Koronavirüs'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü Tüm Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.
14.03.2020 02:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:46
Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı Koronavirüs 'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü
İSTANBUL - Tüm Türkiye 'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı. Türkiye'de Koronavirüs vakası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Koronavirüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan minderlerde namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Koronavirüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü.
İSTANBUL - Tüm Türkiye 'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı. Türkiye'de Koronavirüs vakası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Koronavirüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan minderlerde namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Koronavirüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Taksim, Genel
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