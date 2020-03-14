Menü
Haberler ›› genel ››Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Haberler

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı Koronavirüs'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü Tüm Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.

14.03.2020 02:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:46
Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı
Koronavirüs 'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü
İSTANBUL - Tüm Türkiye 'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.
Türkiye'de Koronavirüs vakası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Koronavirüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan minderlerde namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Koronavirüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Taksim, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı