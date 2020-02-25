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Taksim metroda yürekleri ağızlara getiren olay

Taksim Metro'da çocukların eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru kayması yürekleri ağza getirdi.

25.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:41
Metro'da çocukların eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru kayması yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı.
Taksim Metro'da akşam vakti yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 1'i kız diğeri erkek iki çocuk, eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru hiçbir emniyet olmadan kaymaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hiçbir şeyi umursamayarak kayan çocukların o anları kameralara yansıdı. Çocukların o durumlarını gören vatandaşlardan kimisi merdivenlere takılıp düşerken bazı vatandaşlar da çocukları uyararak yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Şans eseri yara almayan çocuklar, tehlikeli oyunlarını bir süre sürdürdükten sonra gözden kayboldu.
(İHA)
Taksim metroda yürekleri ağızlara getiren olay

Taksim, Güncel

Kaynak: İHA


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