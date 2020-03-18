Menü
Haberler››Güncel››Taksim Meydanı dezenfekte edildi - Güncel

Taksim Meydanı dezenfekte edildi

Korana virüs karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfektasyon işlemi yapıldı.

18.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:52
Taksim Meydanı dezenfekte edildi
Korana virüs karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfektasyon işlemi yapıldı. Ekipler, Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte ederken, vatandaşlarda o anları görüntülemek için bir birleri ile yarıştı.

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan korana virüs Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler artırılarak devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında, Taksim Meydanı dezenfekte edildi. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemi yaparken, vatandaşlarda o anları cep telefonları ile görüntüledi. Fotoğraf da çeken vatandaşlar adeta bir biri ile yarıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading