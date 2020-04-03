Taksim Meydanı korona virüse karşı yıkandı
Korona virüs salgınına karşı Taksim Meydanı temizlendi.
03.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:43
Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında boş kalan meydanlar, caddeler, alanlar temizleniyor. Vatandaşların evde kalmalarıyla beraber boş kalan Taksim Meydanı da ekipler tarafından temizlendi. Ekiplerin korumalı kıyafetlerle temizlik yaptığı görüldü. Gezi Parkı ve Taksim Anıtı'nın olduğu alan 2 ekip tarafından tazyikli suyla yıkandı. Yoldan geçen bir vatandaş ise ekiplerin çalışmalarını alkış tutarak tebrik etti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA