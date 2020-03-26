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Taksim Meydanı kuşlara kaldı

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle Taksim Meydanı adeta kuşlara kaldı.

26.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:08
Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle Taksim Meydanı adeta kuşlara kaldı.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar meydanları, sokakları boş bırakıp evlerine sığındı. Türkiye 'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı da korona virüs ile beraber şaşalı görüntüsünden uzak kaldı. Her gün on binlerce insanın uğradığı meydan adeta kuşlara kaldı. Güvercin ve martıları meydanda gören bazı vatandaşlarda ellerine ekmek alarak kuşları besledi. Bazı vatandaşlar ise boş meydanda öz çekim yaptı. Polis ekipleri ise sokakta duran vatandaşlara sık sık anonslarda bulunarak evlerinde kalma uyarısı yaptı. Taksim Meydanı'nın kuşlara kaldığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Hayvanları besleyen Ali Kalk, "Sokakta kimse olmadığı için hayvanlar aç kalmış. Bu hayvanları beslemek lazım. Ben de gidip fırından 20 tane ekmek aldım. Bu hayvanlar aç kalmasın diye yem veriyorum onlara. Bütün arkadaşlara da ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Taksim, Güncel

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