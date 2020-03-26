Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı

Türkiye 'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar meydanları, sokakları boş bırakıp evlerine sığındı. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı da koronavirüs ile beraber şaşalı görüntüsünden uzak kaldı. Her gün on binlerce insanın uğradığı meydan adeta kuşlara kaldı.

BAZI VATANDAŞLAR KUŞLARI BESLEDİ

Güvercin ve martıları meydanda gören bazı vatandaşlarda ellerine ekmek alarak kuşları besledi. Bazı vatandaşlar ise boş meydanda öz çekim yaptı. Polis ekipleri ise sokakta duran vatandaşlara sık sık anonslarda bulunarak evlerinde kalma uyarısı yaptı. Taksim Meydanı'nın kuşlara kaldığı o anlar ise kameralara yansıdı.

"GİDİP FIRINDAN 20 EKMEK ALDIM"

Hayvanları besleyen Ali Kalk, "Sokakta kimse olmadığı için hayvanlar aç kalmış. Bu hayvanları beslemek lazım. Ben de gidip fırından 20 tane ekmek aldım. Bu hayvanlar aç kalmasın diye yem veriyorum onlara. Bütün arkadaşlara da ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA