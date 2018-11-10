Taksim Meydanı'nda Atatürk'ü Anma Töreni

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde Taksim
Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi. İstanbul
Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu
Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB
) Başkanı Mevlüt Uysal
, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
ile askeri ve devlet erkanı katıldı. 10 Kasım
Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreni'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
- İstanbul
İstanbul,Mustafa Kemal Atatürk,Taksim
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:09