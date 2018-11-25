25 Kasım 2018, 15:17
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Taksim Meydanı'nda Atlı Birliklere Yoğun İlgi

Taksim Meydanı

TAKSİM Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TAKSİM Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim ve civarında görev almaya başladı. Taksim Meydanı'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi. - İstanbul Sultanahmet,İstanbul,Taksim
25 Kasım 2018 Pazar 15:17