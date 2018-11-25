Taksim Meydanı'nda Atlı Birliklere Yoğun İlgi

TAKSİM Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul
Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Sultanahmet
Meydanı'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim
ve civarında görev almaya başladı. Taksim Meydanı'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi. - İstanbul
Sultanahmet,İstanbul,Taksim
25 Kasım 2018 Pazar 15:17