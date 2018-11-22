Taksim Meydanı'nda Film Sahnelerini Aratmayan İntihar Girişimi

Taksim Meydanı'nda bir binanın 2'nci katına çıkıp intihar giriminde bulunan kişi ortalığı birbirine kattı. İtfaiye ve polis ekiplerine saksı atan, kafasını camlara vuran kişi para alınca intihardan vazgeçti. İntihar girişimi sırasında kameralara film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

MERAKLI KALABALIK, CEP TELEFONLARINA SARILDI

Şehit Muhtar Bey Caddesi girişinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tehlikeli şekilde sürekli yer değiştiren İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere saksı atıp kafasını sürekli camlara vurarak kimsenin yaklaşmalarına izin vermedi. Taksim Meydanı'nda toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

19'UNCU İNTİHAR GİRİŞİMİ PARAYI ALINCA VAZGEÇİYOR

Maddi sıkıntıları olduğunu söyleyen İbrahim A. için vatandaşlar olay yerine bebek bezi ve gıda ürünleri getirdi. Daha sonra para verilen İbrahim A. intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu. İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın İstanbul'un çeşitli semtlerinde daha önce 18 defa intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı öğrenildi.



İşte olay yerinden görüntüler;