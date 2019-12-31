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Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı!

Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecek yeni yıl kutlamaları nedeniyle alınan emniyet tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim ve çevresinde vatandaşların güvenliğini sağlamak için güven timleri, itfaiye ekipleri ve atlı polisler göreve başladı.

31.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:34

günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında meydanında emniyet önlemleri alınıyor. Meydanda atlı polisin de varlığı göze çarpıyor.

DEMİR BARİYER YERLEŞTİRİLDİ

Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

MEYDAN KALABALIKLAŞMAYA BAŞLADI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla 'nda girmek isteyen vatandaşlar ve turistler, soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.

ÜST ARAMASI YAPILIYOR

Öğleden sonra da Taksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi. İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekletiliyor.

HAVAFİŞEK GÖSTERİSİ İÇİN PLATFORM KURULDU

Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.

Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı!

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Yılbaşı, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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