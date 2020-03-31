Taksim Meydanı'nda "koronavirüs sessizliği"
Taksim Meydanı dron çekimleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Taksim Meydanı boş kaldı.
31.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:43
Taksim Meydanı dron çekimleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Taksim Meydanı boş kaldı.
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Kaynak: AA