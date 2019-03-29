Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada

Taksim Meydanı'nda meydana gelen olayda, okuldan çıkan liseli gençler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öğrenciler bir anda kavga etmeye başladı. Taksim Meydanı'nda tekme tokat kavgaya tutuşan öğrencileri okuldan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar ayırdı.

ÖĞRENCİLERİN KAVGASI KAMERADA

Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında tartışan öğrencilerin bir anda birbirlerine saldırıp kavga ettiği görülüyor.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kavga sırasında bir öğrencinin yere düştüğü görülürken çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının da araya girmesiyle kavga sonlanıyor.

Kaynak: İHA