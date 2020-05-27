TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı.

27.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak, bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. 81 ilde uygulanan 4 gün sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstiklal Caddesi'ne gelen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Şemsiyesiz olan vatandaşların gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gitmeye çalıştığı görüldü.
İstanbul'da bölgesel olarak etkili olan sağanağın aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi. TAKSİM MEYDANI’NDA SAĞANAK YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
AK Parti ’vekil transferi’ döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan’ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
’Çilekten böcek çıkar mı?’ tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi Haber
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Haberler››Güncel››TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:52: Hong Kong'da protestolar yeniden alevlendi - Haber 11:51: Yarım asırlık para koleksiyoncusu - Haber 11:51: İzmir'de camiler dezenfekte ediliyor - Haber 11:51: Sarıkamış'ta Jandarmadan korona virüs tedbirleri - Haber 11:51: EÜ'lü akademisyenden, "kurbağa avcılığı" uyarısı - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber