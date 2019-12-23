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Taksim meydanı'nda şemsiyelilerin zor anları

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugünde etkisini sürdürdü.

23.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:16
'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugünde etkisini sürdürdü. Meydanı'nda vatandaşlar ve turistlerin şemsiyeleri ters döndü. Şemsiyelerini açmakta zorlanan bazı vatandaşlar çareyi şemsiyelerini hiç açmamakta buldu.
İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden lodos ve sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodos ve sağanak yağıştan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Ancak etkili olan lodos nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.
ZEYTİNBURNU'NDA DEV DALGALAR
Zeytinburnu sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.
Taksim meydanı'nda şemsiyelilerin zor anları

Şemsi Tebrizi, İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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