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TAKSİM MEYDANI'NDA SESSİZLİK

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kalın' çağrılarına uyan İstanbullular nedeniyle meydanlar boş kalmaya devam ediyor.

01.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:52
TAKSİM MEYDANI'NDA SESSİZLİK

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kalın' çağrılarına uyan İstanbullular nedeniyle meydanlar boş kalmaya devam ediyor. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı'nın her geçen gün sessizliğe büründüğü görüldü.

Dünyası ve Türkiye 'yi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer, vatandaşlara evlerde kalmaları yönünde çağrılarını sürdürüyor. Yapılan bu çağrıları dikkate alan İstanbullular zorunlu olmadıkça evlerinde kalıyor. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla günün her saatinde dolu olan İstanbul'un meydanlarının da boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de koronavirüs salgını nedeniyle en sakin zamanlarını geçirdiği gözlendi.

İstiklal Caddesi'nde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayında yolcusuz sefer yapmaya devam ettiği görüldü.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Taksim, Güncel
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