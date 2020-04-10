Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TAKSİM MEYDANI'NDA SOSYAL MESAFELİ TÖREN

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

10.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:44
TAKSİM MEYDANI'NDA SOSYAL MESAFELİ TÖREN
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.

Polis Haftası çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Düzenlenen törende Çalışkan haricindeki müdürlerin maske taktığı görüldü. Törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak aralıklarla durduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Anıtı, Polis Haftası, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Haberler ›› Güncel ››TAKSİM MEYDANI'NDA SOSYAL MESAFELİ TÖREN - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: Sındırgı'da yardım seferberliği - Haber 11:37: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünde sosyal mesafeli tören - Haber 11:36: Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haber 11:34: VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Haber 11:34: Ahıra giren vaşak tavukları telef etti - Haber 11:19: 90 yaşındaki Alya Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu - Haber 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber