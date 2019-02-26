Taksim Meydanı'nda Tekme Tokat Taksici Kavgası

İstanbul Taksim Meydanı'nda iki taksi şoförünün tekme tokat kavgası kamerayla kaydedildi. Çevredeki görevli polisler tarafından ayrılan şoförlerin neden kavga ettikleri ise anlaşılamadı. Olayın görüntüleri ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TEKME VE TOKATLA SALDIRDILAR

Taksim Meydanı'nda müşteri bekleyen iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taksici kavga etmeye başladı. Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran taksicilerin karıştığı kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı.

SİVİL TRAFİK POLİSLERİ KAVGAYI AYIRDI

İkili arasındaki kavganın ilk kısmı Taksim Meydanı'nda görevli sivil trafik polislerinin araya girmesiyle son buldu. Polisler tarafından ayrılan kavganın bir süre sonra ara sokakta devam ettiği görüldü. Kavgayı bu kez vatandaşlar ayırarak öfkeli taksicileri birbirlerinden uzaklaştırdı. Vatandaşların araya girdiği kavga taksicilerin birbirlerinden ayrılmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA