Taksim Meydanı'nda Taksicilerin Sıra Kavgası Kamerada

Beyoğlu Taksim
Meydanı'nda taksicilerin sıra kavgası kameralara yansıdı.
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda çalışan ticari taksi sürücüleri arasında sıra tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında bir taksi sürücüsü sinirlerine hakim olamayarak arkadaşına saldırmaya başladı. Taksi sürücülerinin yumruklu kavgası yine aynı bölgede çalışan ticari taksi sürücülerinin araya girmesiyle sona erdi. Meydanda müşteri bekleyen taksicilerin birbirine girdiğini gören vatandaşlar ise olanları şaşkın gözlerle izlerken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Beyoğlu,Taksim
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:04