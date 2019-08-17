Taksim - Taksici, aracıyla çarptığı kadın turisti darp etti

Taksim Meydanı'nda taksiciyle kadın turist arasında arbede yaşandı

Kendisine çarpan taksi şoförüne tükürünce hastanelik oldu

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda karşıya geçmeye çalışan kadın turiste taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadının tepki göstermesiyle taksi şoförüyle arasında arbede çıktı. Kendisine tükürdüğünü iddia ettiği turisti darp eden taksi şoförü gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim Meydanı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan turist Yasen T.'ye seyir halindeki taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle turist kadın önce yere düştü ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracından inen şoförün karşılık vermesi üzerine İsrailli turist taksi şoförüne tükürdü. Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasında turist kadın fenalık geçirdi. Meydanda arbede yaşandığını gören Güven Timleri ise olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksiciden şikayetçi olduğunu belirten turist kadın ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Taksi şoförü Erkan K.'nın da turistten şikayetçi olmasıyla taraflar adli işlemlerin yapılması için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Meydana gelen olayın kesin sebebinin anlaşılması amacıyla Taksim Meydanı'nda bulunan MOBESE kameralarının inceleme altına alındığı öğrenildi.