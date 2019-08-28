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Taksim meydanı'nda taksilere denetim

TAKSİM Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı.

28.08.2019 14:22 Taksim meydanı'nda taksilere denetim
TAKSİM Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı.
Taksim Meydanı'nda Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetlemelerde bulundu. Meydandaki taksileri tek tek durduran ekipler, taksicilerin belgelerini incelendi. Belgeleri eksik olan bir taksi sürücüsüne bin 2 lira para cezası kesildi. Araç, olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi.  Ekiplerin Taksim Meydanı'ndaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul

Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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