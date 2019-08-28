Haberler» Güncel» Haber

Taksim meydanı'nda taksilere denetim

TAKSİM Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı.

28.08.2019 15:30 Taksim meydanı'nda taksilere denetim
TAKSİM Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı.
Taksim Meydanı'nda Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetlemelerde bulundu. Meydandaki taksileri tek tek durduran ekipler, taksicilerin belgelerini incelendi. Belgeleri eksik olan bir taksi sürücüsüne bin 2 lira para cezası kesildi. Araç, olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi.  Ekiplerin Taksim Meydanı'ndaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul

Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20   Denizli'de sahte 4 bin sterlin ele geçirildi
18:20   Dedesi ile balık tutmaya giden Suriyeli çocuk barajda boğuldu
18:20   Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu
18:20   Türkiye altın rezervi sıralamasında 18'inci sıraya yükseldi
18:20   İzmir'de orman yangını
18:19   Emine bulut'u öldüren eski koca, 9 ekim'de hakim karşısında (2)
18:18   Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü tarlada