Taksim Meydanı'nda Taksilere Kış Lastiği Denetimi

Haber-Kamera: Ersan SAN İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim
Meydanı'nda taksilerde kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı. Taksi sürücüleri yapılan denetimlerden memnun olduklarını belitti. Ekiplerin denetimlerinin süreceğini öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Meydandaki polis araçları.
- Polis
ekiplerinin çalışmaları.
-Polisin taksileri durdurmaları.
-Lastik kontrolü.
-Genel ve detay görüntüler.
Taksim
09 Aralık 2018 Pazar 14:09