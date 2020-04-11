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Taksim Meydanı'nda tarihi sessizlik

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un sembollerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bomboş kaldı.

11.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:40
Taksim Meydanı'nda tarihi sessizlik
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul 'un sembollerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bomboş kaldı. Taksim Meydanı'nda tarihi sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Taksim Meydanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Meydan ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri dışında kimsesin kalmadığı görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tarihi sessizlik, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel
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