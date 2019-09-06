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Taksim Meydanı'nda "TEKNOFEST" rüzgarı

İSTANBUL (İHA) – TEKNOFEST 2019 için Taksim Meydanı'na kurulan havada serbest uçuş deneyimini yaşatan dikey rüzgar tüneli platformu vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

06.09.2019 23:47 Taksim Meydanı'nda
İSTANBUL (İHA) – TEKNOFEST 2019 için Taksim Meydanı'na kurulan havada serbest uçuş deneyimini yaşatan dikey rüzgar tüneli platformu vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

TEKNOFEST 2019 etkinliği için Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan platforma vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Dikey rüzgar tüneli platformu bir süre Taksim Meydanı'nda hizmet vereceği öğrenildi. - İSTANBUL

Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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