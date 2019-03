Taksim Meydanı'nda Tıp Bayramı Kutlandı

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup, Taksim 'de Cumhuriyet Anıtı 'na çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı. Birliğe üye bir grup doktor, beyaz önlükleriyle ve ellindeki karanfillerle İstiklal Caddesi 'nde toplandı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk 'ün de aralarında bulunduğu grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyerek anıta çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı.İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk törende yaptığı konuşmada, "14 Mart Tıp Bayramı törenindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının ve başta hekimlerimin olmak üzere herkesin 14 Mart Tıp Bayramını bir kez daha kutluyorum. Tıp bayramını son on yıllardır bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü sağlık çalışanları ciddi bir iş yükü altında ve ciddi bir baskı altında. Ortalama olarak günde 40'a yakın sağlık çalışanı tacize, hakarete, darp edilmeye ve hatta öldürülmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bir paradoks, bu bir çelişki. Bütün yaşamını insanlara adayan onların sıkıntılarını gidermeye adamış meslek mensuplarının bu denli baskı altında olması kabullenecek bir şey değildir" dedi.Grup adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu 14 Mart Tıp Bayramı/Tıp Haftası bizler için her zamankinden daha anlamlı. Bu nedenle her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı, daha coşkuluyuz" ifadeleri yer aldı. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.Görüntü Dökümü:---------------------------------Grubun İstiklal Caddesinden Cumhuriyet Anıtı'na yürümesi-Taşınan çelenk-Arama noktasından geçilmesi-Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması-İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk'ün konuşması-İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in basın açıklamasını okuması-Genel ve detaylar