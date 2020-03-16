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TAKSİM MEYDANI'NDA VATANDAŞLARIN MASKELİ VE ELDİVENLİ KORANAVİRÜS ÖNLEMİ

Koronavirüs nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü.

16.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:04
TAKSİM MEYDANI'NDA VATANDAŞLARIN MASKELİ VE ELDİVENLİ KORANAVİRÜS ÖNLEMİ

Koronavirüs nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü. İşlerine gitmek için Taksim Meydanı'nı gelen vatandaşlar, maskenin yanı sıra eldivende takmaya başladı.

Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmayı sürdürdüğü görüldü. Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı.

ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ

Koronavirüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, "Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Maske ve eldiven takan vatandaşla röportaj

-Maske takanlardan detay

-Eldiven takanlardan detay

-Taksim Metro çıkışından detay

-Taksim Meydanı'ndan detay

-Genel ve detaylar


- Yazar

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Taksim, Güncel

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