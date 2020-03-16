Taksim Meydanı'nda vatandaşların maskeli ve eldivenli koranavirüs önlemi
KORONAVİRÜS nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü.
16.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:08
KORONAVİRÜS nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü. İşlerine gitmek için Taksim Meydanı'nı gelen vatandaşlar, maskenin yanı sıra eldivende takmaya başladı.
Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmayı sürdürdüğü görüldü. Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı.
ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZKoronavirüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, "Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum" ifadelerini kullandı.- Yazar
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Taksim, Güncel
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