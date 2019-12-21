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TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi.

21.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:20 TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı. 

2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü

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-Süsleme çalışmaları

-Süslemelerin ışıklandırılmış hali

-Süsleme önünde fotoğraf çekenler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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