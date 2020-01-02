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Taksim Meydanı'nda yılbaşı gecesi jandarma, polis drone'u düşürdü

Zeki GÜNAL/ YILBAŞI gecesi Taksim Meydanı'nda görevli polislerin uçurduğu drone jandarma ekipleri tarafından düşürüldü.

02.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:43 Taksim Meydanı'nda yılbaşı gecesi jandarma, polis drone'u düşürdü

Zeki GÜNAL/ YILBAŞI gecesi Meydanı'nda görevli polislerin uçurduğu drone jandarma ekipleri tarafından düşürüldü. 

İstanbul'da yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda hem polis hem de jandarma personeli görev aldı. Meydanda atlı ve köpekli polislerin yanı sıra ilk defa bu yılbaşında görev alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu'nda görevli polisler meydanda drone uçurdu. Ancak polisin uçurduğu drone jandarma dronesavar ekibi tarafından düşürüldü. görevlilerinin polisin meydanda drone uçurduğundan habersiz olduğu ve tehlikeli olarak değerlendirildiği için düşürdükleri öğrenildi.

 



Jandarma, Taksim, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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