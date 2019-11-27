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İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kadın Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık görevlilerine haber vermesi ile talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

27.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:09

Meydanı'nda aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kadın Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı. Kadının durumunu gören başka bir kadın ona su vererek yardım etti. Yürekleri burkan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir kadının Cumhuriyet Anıtı önünde uzun süre hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

AŞIRI ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Duruma anlam veremeyen vatandaşlar, kadına baktıktan sonra uzaklaşırken bir kadın hareketsiz yatan kadının yanına gelerek yardım etmek istedi. Aşırı alkollü olduğu öğrenilen kadına su veren genç kadın, ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIK EKİPLERİ YAPTI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı

Cumhuriyet Anıtı, Taksim, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (10)
AH BE KARDEŞİM:Ah be kardeşim. . . Ne buluyorsunuz şu alkol denen zıkkımda, anlamıyorum ki. Ne âlemi var kendinizi bu hallere düşürmenin? Böyle rezil, kepaze olmanın? Yazık değil mi? Belki de kocası var, çocukları var. Görecekler gazetede, televizyonda kadını bu halde, mahcup olacaklar. Belki de dert bile değildir içmesinin sebebi. Güpegündüz ne içkisiymiş bu böyle?
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ALİ TAN:Beter olsun
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HAYDAAA:İstanbul ne iyi insanları yuttu, buruda unutturur.
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MANYAK YA:Talihsiz ? kendi istegiyle icmedimi ? yoksa zorlami icirdiler?
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FİKİR:Alkol almaya para var, mecburi ihtiyaçlara ''Devlet yardımcı olsun'' diyen bu kafalı milleti bırakacaksın ölüme terk edeceksin.
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ADINIZI YAZIN:talihsiz derken
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SEVTAP:TABİKİDE TALİHSİZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDUM HABERİ ONU O HALE GETİRENLER UTANSIN HERŞEYİN BAŞI KESİNLİKLE AİLE ALLAH IMA ŞÜKÜRLER OLSUN HAMD OLSUN ONUN İÇİN ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN BİR BAYAN OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜM LÜTFEN DUYARLI OLALIM İÇKİ İÇTİĞİ İÇİN DÜŞÜNMEYELİM
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12 4
ADINIZI YAZIN:talihli mi ?
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0 1
EDA ????:TALİHSİZ DERKEN SANKİ ORAYA ATILMIŞ GİBİ TERCİH ETMİŞ İÇMİŞ SIZMIŞ YANİ NEDİR BÖYLE ACINDIRIYORSUNUZ SAÇMALIYORSUNUZ ANLAMADIM HABER YAPACAĞIM DİYE
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DENİZLİ:geçtigimiz çarşamba mı bayat haber yani :]
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