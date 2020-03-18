TAKSİM MEYDANI'NDAKİ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı. Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte edildi.

Koranavirüs Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da öğlen saatlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Çalışmalar

-Meydanın görüntüsü

-Ekiplerin dezenfekte çalışamaları

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA