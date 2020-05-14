TAKSİM MEYDANI'NDAN ECZACILARDAN KUTLAMA

14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

14.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:17
14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü. İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup, Koronavirüs gölgesinde kutlama yaptı.
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, anıta çelenk bıraktı. Sarıalioğlu yaptığı açıklamada,"Türkiye'nin dört bir yanında 7/24 ilaç ve danışmanlık hizmeti sunan, içinde bulunduğumuz olumsuzlukları yok sayarak koronavirüse karşı canla başla savaşan, ülkemize ve insanımıza değer katan tüm meslektaşlarımıza, özverili ve fedakarca çalışmaları dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Maalesef koronavirüs ile mücadelemizde 5 meslektaşımızı ve 1 eczane teknisyenimizi kaybettik, acımız büyük" dedi. TAKSİM MEYDANI’NDAN ECZACILARDAN KUTLAMA

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Anıtı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Haber

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