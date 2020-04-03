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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.

03.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:14
TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.

İstanbul 'a koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısının ardından son durum havadan görüntülendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sakinlik göze çarpıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan


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Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel
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